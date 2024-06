Ligue 2 / 26ème et dernière journée : Oslo, Douane et AJEL, trois prétendants pour deux tickets pour la Ligue 1

La Ligue 2 s'achève ce vendredi avec la 26ème et dernière journée. Wallydaan de Thiès et HLM de Dakar ayant déjà validé leur ticket pour la Ligue 1, Oslo F.A (3ème, 40 points), AJEL (4ème, 38 points) et l’AS Douane (5ème, 38 points) se disputent les deux places restantes pour la montée.



Avec 40 points, Oslo F.A doit gagner face aux étudiants du DUC pour sécuriser sa 3ème place, synonyme de promotion en Ligue 1. Quatrième avec 38 points, AJEL de Rufisque accueille CNEPS Excellence de Thiès. Les Rufisquois monteront en Ligue 1 en cas de victoire contre les Thiessois de CNEPS.



Pour l’AS Douane, la situation est plus complexe : les Gabelous doivent impérativement gagner en déplacement face à Keur Madior tout en espérant une défaite d’AJEL ou d’Oslo.



Dans le bas du tableau, Demba Diop FC est déjà relégué, et nous connaîtrons ce vendredi le club qui accompagnera l'équipe mbouroise en National 1. Keur Madior (13ème, 24 points) et Thiès FC (12ème, 25 points) livreront une dernière bataille pour le maintien. Keur Madior doit impérativement gagner tout en espérant une défaite de Thiès FC face à Niarry Tally pour rester en Ligue 2.



Ligue 2 : Programme de la 26ème et dernière journée



Vendredi 7 juin 2024



Stade municipal de Ngor



17 h 00 : RS YoFF / Amitié FC



Stade Maniang Soumaré



17 h 00 : Wallydaan / Ndiambour



Stade municipal HLM



17 h 00 : HLM de Dakar / Demba Diop



Stade Amadou Barry



17 h 00 : DUC / Oslo F.A



Stade Lat Dior



17 h 00 : Thiès FC / Niarry Tally



Stade Ngalandou Diouf



17 h 00 : AJEL / CNEPS Excellence de Thiès



Stade Caroline Faye



17 h 00 : Keur Madior / AS Douane