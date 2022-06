Ligue 2 / 26ème et dernière journée : SONACOS et Stade Mbour accèdent en ligue 1

Avec respectivement 43 pts (1er), 42 pts (2ème) et (40 pts (3ème), Sonacos, Stade de Mbour et Walydaan se livraient, ce samedi, une bataille à distance pour la montée en ligue 1. Ce sont finalement les Diourbelois de la Sonacos et les Stadistes de Mbour qui ont raflé les deux tickets qualificatifs pour la ligue 1.

Leader au coup d’envoi de cette dernière journée, Sonacos qui était en déplacement à Thiès n’a pas tremblé devant Amitié qu’il a battu 2-1. Avec cette précieuse victoire, le club phare de la région de Diourbel termine à la première place de la ligue 2 et décroche son sésame pour la ligue 1. L’autre équipe qui a validé son ticket pour la ligue 1, c’est Stade de Mbour. Le club Mbourois qui était au coude à coude avec Walydaan de Thiès, est allé battre Dakar Université Club (2-1). Première pendant une bonne partie de la saison, Walydaan termine finalement à la troisième place et rate la montée de peu. Relégué en 2019, Sonacos revient ainsi dans l’élite après trois années passées au purgatoire.