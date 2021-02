Ligue 2. 6ème journée. Renaissance/ Linguère : Les Nordistes veulent consolider leur fauteuil de leader

La 6ème journée de la ligue 2 sénégalaise de football se joue ce week-end. A l’affiche de cette 6ème journée, le déplacement du leader, la Linguère de Saint-Louis (1ème , 13 pts), dans la capitale pour rencontrer la Renaissance de Dakar. Les « Samba Linguère », avec leur buteur Mouhamed Rassoul Ba (3 buts), veulent enchaîner un troisième succès de suite pour consolider leur fauteuil de leader.En face, Renaissance, en dépit de sa victoire de la semaine dernière, aura fort à faire devant la redoutable formation Saint-Louisienne qui ambitionne de revenir rapidement dans l’élite.Deuxième au classement, Keur Madior (10 pts) accueille Guédiawaye Fc avec comme objectif de rester au contact de la Linguère de Saint-Louis. Mais devant des banlieusards ambitieux et en quête de points, la tâche des Mbourois s’annonce difficile. Amitié Fc de Thiès qui compte le même nombre de points que Keur Madior se déplace dans le Sine pour y défier EJ Fatick qui se relève d’une défaite lors de la journée précédente. L’autre club de Fatick, Jamono, qui n’a pas gagné depuis le début de la saison, effectue un périlleux déplacement à Dakar pour défier le Port ( 10ème ,4 pts).Contraint au match nul à domicile (2-2) par les portuaires lors de la journée précédente, Sonacos perd des points en ce début de saison. Les « Baol-Baol » qui effectuent un petit déplacement à Thiès, n’auront pas droit à l’erreur face à Thiès Fc s’ils veulent garder leurs chances pour la montée. Après une entame de championnat difficile (trois défaites), Demba Diop Fc (9ème, 6 pts) s'est bien repris en enchainant deux succès. Toutefois, les Mbourois qui se déplacent à Dakar pour y rencontrer l’équipe du DUC ( 6ème, 7 pts) n’auront pas la partie facile devant des étudiants toujours efficaces à domicile.Battu à Saint-Louis par la Linguère, Ouakam compte déjà 6 points de retard sur la Linguère et 3 sur Keur Madior et Amitié. Les Ouakamois champions du Sénégal de Ligue 1 en 2011, devront pouvoir s’imposer face à Africa Promo Foot lanterne rouge avec seulement un point au compteur.Programme 6ème journéesamedi 5 févrierstade Masséne Sène16 h 00 EJ Fatick / Amitié FcStade Alassane Djigo16 h 00 UST Port / Jamono Fatickdimanche 6 févrierStade Fodé Wade16 h 00 Keur Madior / Guédiawaye FcStade Alassane Dijgo16 h 00 Renaissance de Dakar/ LinguèreStade Ibrahima Boye16 h 00 DUC/ Demba Diop FcLundi 8 fevrierStade Lat Dior15 h 00 Africa Promo Foot / Ouakam17 h 00 Thiès Fc / Sonacos