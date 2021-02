Ligue 2/ 8ème journée: Linguère leader tranquille en déplacement à Sonacos, Amitié / Keur Madior choc de la 8ème journée

Leader tranquille avec 7 points d’avance, la Linguère (1er, 19 pts) qui a enchaîné quatre victoires de suite semble irrésistible en ce début de saison. Les hommes de Magib Diagne qui se déplacent à Saly pour y rencontrer Sonacos, ont une double occasion d’augmenter leur avance et d’écarter un prétendant sérieux pour l’accession en ligue 1. Sonacos qui reste sur une défaite à domicile, tentera de son côté d’arrêter la belle série des Saint-Louisiens.Deuxième avec 12 points, Amitié Fc de Thiès effectue un périlleux déplacement à Mbour pour défier Keur Madior (4ème). L’équipe de Keur Madior (11 pts) qui compte un point de moins que son hôte, aura à cœur de prendre les trois points de la victoire pour maintenir la pression sur la Linguère.Troisième avec 11 points, Us Ouakam joue DUC. Ce duel entre ces deux ex-pensionnaires de la ligue 1 qui veulent à tout prix gagner quelques points, s’annonce intéressant. Après un début de championnat difficile avec trois défaites en autant de matchs, Demba Diop Fc (7ème, 10 pts) a réussi une belle remontée avec trois victoires et un match nul. En déplacement à Dakar pour rencontrer le Port, les Mbourois voudront prendre les trois points devant une équipe du Port (12ème, 6 pts) qui peine à lancer sa saison.Premier relégable avec seulement 4 points, Thiès Fc (13ème) n’est pas au mieux. La formation thiessoise qui n’a plus gagné depuis la première journée accueille Guédiawaye (8ème, 9 pts) qui reste sur quatre matchs sans succès. L’EJ Fatick avait annoncé la couleur en début de saison, mais depuis quelques matchs, la formation du Sine n’arrive plus à gagner. En accueillant Africa Promo Foot (14ème, 2 pts), plus faibles en défense avec 12 buts encaissés, les Fatickois ont une occasion de se refaire. Renaissance de Dakar (10ème) reçoit Jamono Fatick (11ème , 8 pts) pour un duel du bas du tableauLigue 2. Programme 7ème journéeSamedi 20 févrierStade Alassane DjigoRenaissance / Jamono FatickStade Amadou BarryDUC/ OuakamCentre Toubab DialaoThiès Fc / GuédiawayeStade Massène SèneEJ Fatick / Africa Promo FootDimanche 21 févrierStade Fodé WadeSONACOS/ LinguèreStade Alassane DjigoPort / Demba Diop Fc