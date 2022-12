Ligue 2 / 9ème journée : Vainqueur de Mbour PC (1-0), Amitié détrône AJEL

Comme la ligue 1, la ligue 2 a terminé sa 9ème journée ce lundi avec le match entre Mbour PC et Amitié FC. AJEL tenu en échec par Port (1-1), Amitié avait une belle occasion de s’emparer de la première place. Et l’équipe thiessoise n’a raté l’occasion en allant battre Mbour Pc chez lui (0-1). Un succès précieux qui permet à Amitié FC (18 pts) de détrôner AJEL de Rufisque (17 pts) qui occupait depuis quelques journées la première. Le club de la capitale du rail que vient de racheter (50%) l’ancien international sénégalais Demba Ba, confirme ses ambitions d’accéder cette saison en ligue 1. Dans les rencontres, Demba Diop a battu HLM Dakar (1-0), et les matchs DUC / Ndiambour et Thiès / Ouakam ont été sanctionnés par des matchs nuls ( 1-1).