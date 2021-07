Ligue 2 / Forfait pour la dernière journée : Linguère, de l'euphorie à la honte

La Linguère de Saint-Louis

Jeudi dernier à Saint-Louis, la Linguère a fêté en grand pompe au stade Mawade Wade son retour dans l'élite du football national en battant Guédiawaye Fc (2-0) dans une belle ambiance. Mais cette belle ambiance de communion entre les supporters, joueurs et dirigeants s’est transformée en une véritable honte lors de la dernière journée. Pour cause, dimanche à Mbour, la Linguère première lauréate du football professionnel au Sénégal (2009) a tout simplement déclaré forfait à la grande stupéfaction de Saint-Louisiens qui espéraient une victoire qui permettrait au club nordiste de remporter le titre de champion de ligue. Mais les dirigeants faisant preuve d’un amateurisme incroyable ont tout simplement oublié les licences des joueurs à Saint-Louis. Une chose incroyable que les supporters et les observateurs du football Saint-Louisien et même national n’arrivent pas comprendre.