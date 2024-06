Ligue 2 : L'ASC HLM gagne trois points sur tapis vert et accède en Ligue 1

À une journée de la fin du championnat de Ligue 2, les sanctions disciplinaires continuent de bouleverser le classement. L'ASC HLM a obtenu trois points sur tapis vert, ce qui lui permet d'accéder directement en Ligue 1. Cette montée spectaculaire est le résultat d'une évocation déposée par le club dakarois concernant la qualification du joueur de la Renaissance sportive de Yoff, Lamine Bèye.



Par une lettre datée du 21 mai 2024 et reçue le même jour sous le n°24.214, l'ASC HLM Dakar a saisi la Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP). Le club a demandé à la commission d'examiner la qualification de Lamine Bèye, joueur de la RS Yoff titulaire de la licence n°065893M07 et né le 17 mai 2007.



L'ASC HLM a relevé que ce joueur avait précédemment évolué sous un autre numéro de licence (018566MOO) et une autre identité, Mame Lamine Bèye, né le 17 mai 2000. Le club affirme que cette modification de l'état civil, visant uniquement à changer l'année de naissance, avait pour but de permettre au joueur de participer à des compétitions dans une catégorie d'âge inférieure, en violation de l'article 161 alinéa 2 des règlements généraux de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



De plus, l'ASC HLM a soutenu que le joueur avait falsifié et dissimulé sa véritable date de naissance, ce qui constitue également une infraction selon l'article 179 des mêmes règlements.



Pour appuyer sa demande, l'ASC HLM a fourni plusieurs documents, dont la feuille de match de la 24e journée de Ligue 2 de la saison 2023-2024, qui opposait les deux clubs, ainsi que la feuille de match de la 13e journée de National 1 de la saison 2022-2023 et des captures des deux licences incriminées.



Après examen, la Commission de discipline de la Ligue Pro a statué en faveur de l'ASC HLM. Le club dakarois s'est vu attribuer la victoire par forfait, ajoutant ainsi trois points cruciaux à son total.



Grâce à cette décision, l'ASC HLM totalise désormais 41 pts, ce qui lui permet de récupérer la 2e place de la Ligue 2, synonyme d'accession directe en Ligue 1.



Ce dénouement met en lumière l'importance des règlements et la vigilance des clubs pour assurer la transparence et l'équité dans le sport.



La montée en Ligue 1 représente une grande réussite pour l'ASC HLM et un stimulant pour la prochaine saison où le club se mesurera aux meilleures équipes du pays.