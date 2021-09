Ligue 2 : Le Sénégalais Christophe Diédhiou accusé d’avoir frappé un stadier

Des incidents ont éclaté après le match entre l’AC Ajaccio et le FC Sochaux (1-0) samedi dernier. En effet, des échauffourées ont éclaté entre les joueurs des 2 clubs.



Voulant mettre un terme à la bagarre, un stadier du club corse décide de s’interposer. Il n'est pas prêt de recommencer. L’homme a reçu des coups au visage de la part d’un joueur sochalien et s’en est sorti avec une blessure sur le nez et l’œil droit enflé.



Tout porte à croire que l’auteur de cette agression serait le défenseur sénégalais Christophe Diédhiou. Comme l’évoque RMC Sport, le défenseur sénégalais a été placé en garde-à-vue à la suite de ces incidents puis relâché le lendemain.



Le club corse très remonté, a assuré qu’il déposera une plainte contre le joueur sénégalais. Le club Sochalien dirigé par Omar Daf, bien que solidaire de son joueur, promet de le sanctionner à l’issue de l’enquête en cours.