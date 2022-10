LIGUE 2/ Première journée: La bonne opération de Thiès FC

La ligue 2 de football professionnel a démarré la saison ce week-end. La première journée a été marquée par les victoires à l’extérieur de Thiès FC, de l'Us Ouakam et de Jamono de Fatick.



Classée 10ème la saison dernière, Thiès FC a bien démarré l’exercice de cette année en allant battre Port sur son terrain (2-0). Deux autres équipes se sont aussi distinguées à l’extérieur dans cette première journée. Il s'agit de l'Union Sportive de Ouakam, qui est allée battre Keur Madior de Mbour (1-0) et de Jamono Fatick qui a battu Mbour PC (1-0). L'attraction de la première journée entre Amitié FC de Thiès qui vient d'être racheter à 50 % par l'ancien international Sénégalais Demba Ba et l'équipe d'Oslo s’est soldé par match nul (0-0).



Dans le choc des promus, AJEL de Rufisque a pris le dessus sur HLM (1-0). Une importante victoire pour AJEL qui entame bien le championnat.



A Louga, le Ndiambour a battu Demba Diop FC (2-1). Une victoire qui va faire plaisir aux supporters lougatois qui avaient connu beaucoup de déception à domicile la saison dernière.











Au stade Amadou Barry, DUC et Walydaan ont fait match nul (0-0). Avec sa victoire à l’extérieur contre le Port, Thiès FC est le premier leader de l’exercice 2022-2023 en ligue 2. Comme en ligue 1, au total 8 buts ont été marqués dans les sept (7) rencontres jouées.





Résultats première journée ligue 2



Keur Madior / Ouakam 0-1



Mbour Pc / Jamono Fatick 0-1





Port / Thiès FC 0-2



DUC/ Walydaan 0-0





Amitié FC / Oslo F A 0-0



AJEL / HLM 0-0