Ligue africaine des champions : Teungueth FC cherche 300 millions F CFA

Champion du Sénégal, Teungueth FC représentera le Sénégal à la prochaine Ligue africaine des champions. Pour cette échéance, le club rufisquois a arrêté un budget de 300 millions de francs CFA.



Dans un entretien paru ce jeudi dans Record, le manager général du club, Badou Dia, a indiqué les postes qui vont engloutir les fonds : chaque rencontre aller-retour coûtera 20 à 25 millions de francs CFA et un mois de préparation reviendra à 15 millions, souligne-t-il. «Si vous prenez en compte les salaires des joueurs et de l’encadrement technique, c’est 300 millions qui feront l’affaire», budgétise le dirigeant rufisquois.



D’où proviendront ces fonds ? «Ils vont venir des sponsors, mais il faut un soutien de taille. […] Teungueth FC a besoin du soutien de l’État et de la municipalité, plaide Badou Dia. Nous allons représenter le Sénégal, pas seulement le département de Rufisque.»