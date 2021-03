Ligue africaine des Champions : TFC s'incline à domicile

Une deuxième défaite en trois sorties qui met en difficulté les hommes de Youssouf Dabo pour la suite de la compétition.

Dans l'autre match du groupe D, L'Espérance de Tunis a battu (3-1) le Zamalek d"Egypte.

Classement Groupe D

1-Espérance 7pts

2-MC Alger 5pts

3-Zamalek 2 pts

4-Teungheth 1 pt

#TFCMCALGER: 0-1

Malgré une grosse seconde période où on a touché le poteau, nous n'avons pu inscrire ce but qui aurait tout changé. Déception et regrets avec ce match perdu à domicile mais le travail continue !#TotalCAFCL #Allezrio???????? pic.twitter.com/GbKbUQyATM