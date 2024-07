Ligue de football amateur : la date de démarrage de la saison fixée

L’ASC Saloum a remporté le titre de champion de National 1 en disposant (7 tab à 6, 1-1) de l’AS Kaffrine en finale de la catégorie, samedi au stade Iba-Guèye de Mbacké. Le duel saloum-saloum mettait un terme de la saison de football amateur.



En marge de la rencontre de bouclage, la Ligue de football amateur (LFA) a tenu son Conseil d’administration. Lequel a décidé que la prochaine saison s’ouvrira le 5 octobre. Et, d’après Stades, qui donne l’information, la composition des poules sera dévoilée au plus tard le 6 juillet.



La même source rapporte que la LFA a fixé l’organisation de la Coupe du HCCT en septembre prochain. «Les organisateurs hésiteraient entre Matam et Sédhiou pour le lieu devant abriter la compétition», signale le journal spécialisé.