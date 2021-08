Ligue Des Champions 2021-2022 : Voici le tirage complet de la phase de groupes

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi. Tenant du titre, Chelsea sera opposé à la Juventus, au Zénith et à Malmö. Le Real Madrid retrouve l'Inter et le Chakhtior comme l'an dernier, tandis que le Bayern et le Barça sont dans le groupe E.





Groupe A

Manchester City (ANG)





Paris-SG





RB Leipzig (ALL)





Club Bruges (BEL)





Groupe B

Atlético de Madrid (ESP)





Liverpool (ANG)





FC Porto (POR)





AC Milan (ITA)





Groupe C

Sporting Portugal (POR)





Dortmund (ALL)





Ajax Amsterdam (HOL)





Besiktas (TUR)





Groupe D

Inter Milan (ITA)





Real Madrid (ESP)





Chakhtior Donetsk (UKR)





Sheriff Tiraspol (MOL)





Groupe E

Bayern Munich (ALL)





FC Barcelone (ESP)





Benfica (POR)





Dynamo Kiev (UKR)





Groupe F

Villarreal (ESP)





Manchester United (ANG)





Atalanta Bergame (ITA)





Young Boys Berne (SUI)





Groupe G

Lille





Séville FC (ESP)





RB Salzbourg (AUT)





Wolfsburg (ALL)





Groupe H

Chelsea (ANG)





Juventus (ITA)





Zénith Saint-Pétersbourg (RUS)





Malmö (SUE)