Ligue des champions : Ancien joueur de l'OM, Éric Di Meco refuse de commenter la finale si le PSG se qualifie





Il est le commentateur habituel du PSG en Ligue des champions sur RMC Sport et il était la voix de BFM TV lors de la diffusion de la finale de la compétition, Tottenham-Liverpool (0-2), sur la chaîne info, la saison dernière. Pourtant, selon nos informations, Éric Di Meco a demandé à sa direction de ne pas commenter la finale sur RMC Sport, le 23 août, si le PSG y participe. Un choix acté en début de saison dernière, avant le lancement de la compétition. S'il commentera bien la demi-finale parisienne (face à l'Atlético de Madrid ou Leipzig) le mardi 18 août, sa direction l'a entendu et a décidé de ne pas lui confier le micro en cas de qualification parisienne pour l'ultime match de la saison. Rothen pour le remplacer Ancien joueur de l'OM (il y a joué de 1980 à 1994), club avec lequel il a remporté la Ligue des champions en 1993, vivant à Marseille, le consultant estimerait ne pas être le mieux placé pour commenter une performance potentiellement historique pour le PSG. Dans ce scénario, RMC Sport devrait alors faire appel à Jérôme Rothen, l'autre consultant vedette de la chaîne payante et ancien joueur du PSG (de 2004 à 2010). Par ailleurs, la finale de la compétition sera diffusée en clair sur TF1, avec son habituel duo de commentateurs, Grégoire Margotton-Bixente Lizarazu, et ce quels que soient les finalistes.