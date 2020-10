Ligue des champions : Angelino et Leipzig domptent Basaksehir de Demba Bâ

Porté par Angelino, auteur d'un superbe doublé, le RB Leipzig a aisément disposé de Basaksehir (2-0). Le club allemand prend la tête du groupe H de la Ligue des champions, celui du PSG.



Déjà buteur lors des deux dernières journées de Bundesliga, contre Schalke 04 (4-0) puis à Augsburg (0-2), Anglino s'est fendu d'un doublé pour offrir la victoire à Leipzig contre Basaksehir (2-0), ce mardi. Un festival en quatre minutes qui permet aux siens de prendre seuls la tête du groupe H, à égalité avec Manchester United, vainqueur du PSG (1-2).





Le film de Leipzig - Basaksehir







16e - 20e : Angelino a donc dégoûté de valeureux Turcs en touchant la perfection. Servi par Kevin Kampl, d'une longue passe lobée dans l'axe, José Tasende (de son vrai nom) a mystifié la défense stambouliote d'un contrôle du talon du pied gauche, en pivot, avant d'ajuster Mert Günok (1-0, 16e). Un chef-d'oeuvre, puis le sang-froid du buteur. Après une récupération haute de Yusuf Poulsen, Christophe Nkunku a trouvé l'homme de la soirée dans le bon temps, qui a conclu d'un bel intérieur du gauche (2-0, 20e).









Angelino a même failli inscrire un triplé sur une reprise de volée, à la réception d'un corner de... Nkunku (31e). Mais le plus dur était déjà fait : mettre les camarades d'Enzo Crivelli hors de portée. Si un autre Français, Dayot Upamecano, aurait peut-être mérité un deuxième jaune pour une faute sur l'ancien Caennais (62e), les protégés de Julian Nagelsmann n'ont globalement pas été inquiétés, et eux-mêmes n'ont plus réussi à créer. Oui, Angelino s'est approprié toutes les vraies occasions de cette partie.