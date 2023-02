Ligue des Champions : Antonio Conte “satisfait” de la prestation de Pape Matar Sarr

Antonio Conte “satisfait” de la prestation de Pape Matar Sarr

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L’absence de plusieurs joueurs dans l’entrejeu de Tottenham a fait les affaires de Pape Matar Sarr.





Le jeune milieu de terrain sénégalais a honoré, hier mardi 14 février, sa première titularisation en ligue des champions contre l’AC Milan. Malgré la défaite des siens, l’ancien de Génération Foot a été l’auteur d’une belle prestation.