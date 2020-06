Ligue des champions: avec cette formule inédite, le PSG n'a jamais été aussi proche d'une victoire

Les joueurs du PSG célébrant leur qualification en quarts de finale de la Ligue des champions après leur victoire contre Dortmund (2-0), le 11 mars 2020.

LIGUE DES CHAMPIONS - Elle aura mis du temps, mais la Ligue des champions aussi a fini par s’adapter à cette saison pas comme les autres, bouleversée depuis la mi-mars par la pandémie de coronavirus.





Ce mercredi 17 juin, l’UEFA a acté lors d’un comité exécutif un nouveau format pour boucler cet été l’édition 2020 de sa plus importante compétition de clubs.





Un tournoi à huit équipes, qui se jouera désormais sur des matches uniques à élimination directe, débutera le 12 août avec les quarts de finale. Les rencontres seront réparties dans une seule ville, Lisbonne au Portugal -un pays peu touché par le Covid-19-, entre le stade Alvalade, où évolue le Sporting, et le stade de la Luz, antre du Benfica. La finale sera programmée le 23 août. Initialement, celle-ci aurait dû se jouer à Istanbul, qui en héritera finalement en 2021.





La présence ou non de spectateurs lors de ces matches sera “régulièrement évaluée” en fonction de la situation sanitaire, a indiqué l’UEFA.





Quatre équipes sont déjà qualifiées pour les quarts: le PSG, le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético Madrid. Elles seront fixées sur leur adversaire de ce “Final 8” le 10 juillet, lors d’un tirage au sort.





Les quatre huitièmes de finale restants se disputeront les 7 et 8 août dans des lieux encore à déterminer (soit sur le terrain de l’équipe qui reçoit, soit au Portugal), notamment le match retour entre la Juventus et Lyon après la victoire lyonnaise à l’aller (1-0). Dans les trois autres duels, le Bayern Munich a dominé Chelsea à l’aller (3-0), Manchester City a pris le dessus sur le Real Madrid (2-1) tandis que Barcelone et Naples sont à égalité à 1-1.





Deux finales de Coupe pour se préparer

Pour les clubs qui n’ont encore jamais remporté de Ligue des champions, cette possibilité semble plus accessible que jamais avec ce format de fin de compétition inédit, notamment pour le PSG.





Avec la suppression des confrontations aller-retour, le club parisien n’est désormais plus qu’à trois matches du sacre, contre cinq habituellement à ce stade de la compétition.





Et alors qu’il a toujours fini par être éliminé sur des confrontations en deux rencontres ces sept dernières saisons (quatre fois en quarts et trois fois en huitièmes), il a toutefois déjà montré sur un match qu’il pouvait battre n’importe quel autre cador européen, et avec la manière: le Real Madrid cette saison en poule (3-0); Liverpool en poule (2-1) et Manchester United à l’extérieur en huitième la saison dernière (0-2); le Bayern Munich en poule en 2017-2018 (3-0); le Barça en quart lors du match aller (4-0) avant la fameuse “remontada” au retour en 2016-2017...





Autre avantage pour les joueurs de Thomas Tuchel: la fraîcheur. Avec l’arrêt de la Ligue 1 au mois de mars, qui n’aura finalement jamais repris malgré la lutte acharnée de Jean-Michel Aulas, le PSG ne devrait avoir à disputer que ses deux finales de Coupe -contre Saint-Étienne (France) sans doute le 24 juillet et Lyon (Ligue) une semaine plus tard- avant son quart de finale de Ligue des champions. Une mise en jambes, légère mais à enjeux, finalement intéressante quand on sait par exemple qu’en Italie et en Angleterre, les clubs vont devoir jouer une dizaine de rencontres de championnat en six semaines, ce qui les amènera au début du mois d’août.





À l’inverse, en Allemagne, le Bayern Munich -champion depuis ce mardi- se retrouvera dans une situation difficile à gérer physiquement et mentalement avec une interruption totale à compter du 27 juin.





Avec ou sans Thiago Silva et Cavani?





Malgré tout, le PSG devra gérer en interne plusieurs cas délicats. Leonardo, directeur sportif du club, a en effet acté les départs de Thiago Silva et Edinson Cavani, confirmant que ces deux joueurs emblématiques, en fin de contrat au 30 juin, ne prolongeraient pas au-delà de cette saison. Mais pourront-ils quand même disputer le ou les matches de Ligue des champions du mois d’août?





“L’idée c’est de poursuivre la compétition avec eux jusque fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n’est pas encore claire” juridiquement, a expliqué le dirigeant brésilien dans une interview au Journal du dimanche, laissant la porte ouverte à une courte rallonge du contrat des deux joueurs. En Angleterre, Manchester City vient par exemple de le faire pour David Silva.





D’autres joueurs parisiens sont dans le même cas: Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ou Eric Maxim Choupo-Moting, qui ne devraient pas être conservés à l’issue de cette saison. “L’idée, c’est aussi d’en rester là, mais il faut qu’on discute des deux mois qui viennent. On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des champions”, a souligné Leonardo.





La Fifa “recommande (elle) vivement qu’un club puisse terminer sa saison avec son effectif d’origine, l’objectif étant de préserver l’intégrité de la ou des compétition(s) qu’il dispute”, rapporte Eurosport.fr, qui précise que rien n’est toutefois obligatoire selon le droit du travail et qu’un joueur peut tout à fait refuser une prolongation.





Par ailleurs, l’UEFA a autorisé ce mercredi les clubs à procéder à trois changements dans la liste des joueurs qualifiés pour la fin de la Ligue des champions, fermant néanmoins la porte aux recrues estivales: les nouveaux noms inscrits devaient déjà figurer dans l’effectif l’hiver dernier. “Les équipes seront autorisées à inscrire trois nouveaux joueurs sur leur liste A pour la fin de la saison 2019-2020, à la condition que ces joueurs aient déjà été inscrits auprès du club et qualifiés pour jouer pour ce club au dernier délai d’inscription, à savoir le 3 février 2020”, a expliqué l’instance.