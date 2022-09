Ligue des champions CAF : Casa Sport domine Js Kabylie et prend une petite option

Le Casa Sport accueillait ce dimanche JS Kabylie à Thiès en match aller comptant pour la ligue des champions africaines. Et le club champion du Sénégal en titre a pris le dessus sur Js Kabylie (1-0). C'est Yaya Sané qui a marqué le seul but de la partie à la 65ème. Avec cette petite victoire, Alioune Badara Faty et partenaires prennent une petite option avant le match retour prévu en Algérie, qui s'annonce périlleux.