Ligue des champions CAF : un trio sénégalais pour arbitrer l’une des demi-finales retour

Les demi-finales retour de la Ligue des champions CAF sont prévues ce vendredi. À Pretoria, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns recevront les Tunisiens de l’Espérance Tunis. À l’aller, les Maghrébins s’étaient imposés 1-0.



La rencontre sera dirigée par un trio arbitral sénégalais. Issa Sy sera directeur de la partie. Il sera assisté de Djibril Camara et Nouha Bangoura.



Sy faisait partie des arbitres de la dernière CAN. Il dirigé Algérie-Angola (1-1), notamment.



L’autre demi-finale retour opposera Al Ahly d’Égypte au TP Mazembe des Sénégalais Lamine Ndiaye (coach) et Alioune Badara Faty (gardien de but). Prévue au Caire, la rencontre sera dirigé par le Kényan Peter Waweru.