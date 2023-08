Ligue des champions d'Asie : Sadio Mané et Al Nassr retrouvent le sourire

Après deux défaites consécutives en championnat, Sadio Mané et Al Nassr ont renoué avec la victoire.





En effet, lors du match de barrage de la Ligue des champions d’Asie, Al Nassr a battu Shabab Al Ahli de Dubaï (4-2). L’attaquant international sénégalais était aligné aux côtés de Cristiano Ronaldo et du Brésilien Anderson Talisca, auteur d’un doublé (11e et 90+5e) et a joué l’intégralité de la rencontre.





Même s’il n’a pas marqué, l’ancien attaquant de Liverpool a montré de bonnes dispositions, posant ainsi de nombreux problèmes à la défense adverse.