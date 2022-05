Ligue des champions: De nouvelles réformes annoncées pour 2024

Ce milieu de semaine devrait dessiner un cap important pour la Ligue européenne des champions. En effet, une réforme de la compétition est est cœur de la réunion du comité exécutif de l'Uefa. Ces modifications devraient entrer en vigueur à partir de 2024, d'après "Onze Mondial". Il s'agit, entre autres, du nombre de clubs qui va désormais passer de 34 à 36 avec notamment 4 chapeaux de 9 équipes.



A signaler également que les 8 premiers devraient directement être qualifiés pour les 8e de finale. Et l'on annonce des Plays-offs aller-retour pour les clubs classés entre la 9e et 24e pour se qualifier en 8e.

Le journal indique que cette réforme, qui devrait bien avoir lieu, sera confirmée par le comité exécutif, demain mercredi 11 mai. Mais "Le Times" fait d'autres révélations sur le sujet. Le média anglais annonce que certaines modifications vont être apportées à la réforme. Alors que celle-ci prévoyait, tout d'abord, dix matchs pour chaque équipe dans la phase de poules, les équipes n'en disputeront finalement que huit, à la demande notamment de la Premier League et de la Liga.

Par ailleurs, « l'UEFA attribuera deux places supplémentaires en Ligue des champions aux pays dont les clubs ont le mieux performé en compétition européenne cette saison après avoir conclu un accord pour abandonner le plan de récompenser les équipes les mieux classées », explique le journal britannique.

NEW: UEFA agrees to ditch coefficient plan and from 2024 will award two Champions League places to the two countries whose clubs perform best in Europe that season (would be England and Holland this season) https://t.co/SCmOMJG5Vk