Ligue des Champions : Didier Drogba félicite Sadio Mané pour son nouveau record

Sadio Mané empile les records comme les victoires. Ce mardi 3 mai en Ligue des champions face à Villarreal, l’international sénégalais n’a pas dérogé à la règle. Le numéro 10 des Reds a porté le coup final qui a littéralement coulé le sous-marin jaune en inscrivant le but du 3-2 en faveur de Liverpool. Un but qui permet aux siens de se qualifier pour la finale de Ligue des Champions qui aura lieu le 28 mai au stade de France.



En dehors d’un ticket assuré pour la finale, cette troisième réalisation permet à Sadio Mané de graver un peu plus son nom dans l’histoire du football africain et mondial. D’abord, il bat le record de Cristiano Ronaldo (13 buts) en phase finale de Ligue des Champions avec 14 buts (depuis la saison 2017-2018). Puis, il a réussi à détrôner la légende ivoirienne Didier Drogba en inscrivant sa 15e réalisation en phase finale de Ligue des Champions. Ce qui lui permet de devenir le meilleur buteur africain dans la dernière ligne droite de la ligue des champions.



Présent sur le plateau de Canal+, l’ancien joueur de Chelsea a tenu à rendre hommage au feu follet sénégalais : « Je suis vraiment fier de ça. Les records sont faits pour être battus. J’ai établi un record sans calculer, et aujourd’hui, Sadio Mané est, pour moi, avec Mohamed Salah les deux meilleurs joueurs africains évoluant en Europe et partout dans le monde. Ils se doivent d’être à ce niveau voire plus. C’est une fierté pour moi de voir mes jeunes frères battre mon record et surtout de les voir briller comme ça ».