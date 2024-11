Ligue des champions féminine : le TP Mazembe sacré

L'équipe congolaise du Tout Puissant Mazembe a remporté la 4? édition de la Ligue des champions féminine en battant le FAR Rabat. Lors de cette finale disputée au Maroc, les Congolaises ont rapidement ouvert le score grâce à un penalty transformé par Marlene Kasaj Yaw (10? minute). Agressives et déterminées, les joueuses du TP Mazembe ont réussi à conserver leur avance et à remporter le trophée.





Grâce à cette victoire, le mythique club congolais succède aux sud africaines de Mamelodi Sundowns et inscrit son nom au palmarès de la compétition africaine pour la première fois.