Ligue des Champions femmes : Lyon vient à bout de Wolfsburg et remporte la 7e coupe d'Europe de son histoire

L'OL a réussi à remporter un 7e titre de champion d'Europe, le 5e d'affilée, égalant le fameux Real Madrid de Di Stefano (1955-1960).

Le match : 1-3





Dominatrices et sûres de leurs forces pendant près d'une heure, les Lyonnaises ont ensuite souffert pour remporter la 7e coupe d'Europe de l'histoire du club. Le Sommer (19e) et Kumagai (44e) avaient lancé idéalement les joueuses de Jean-Luc Vasseur. Mais la réduction du score d'Alexandra Popp allait les faire douter (57e).









Mais sans rien lâcher, l'OL finissait par s'imposer avec un but supplémentaire, un peu chanceux, de l'islandaise Sara Bjork Gunnarsdottir (1-3, 88e). Les Lyonnaises sont aussi rentrées dans l'histoire avec ce 5e titre d'affilée, égalant le record du grand Real Madrid de Di Stefano (1955-1960).









Pour cette 9e finale européenne de leur club, les Lyonnaises se sentaient fortes et le début de la rencontre ne laissait aucun doute sur la force collective des joueuses de Jean-Luc Vasseur. Très bien organisées, patientes, les Lyonnaises auront été sérieuses d'entrée en prenant le jeu à leur compte. Déjà, Kumagai sollicitait la gardienne adverse (2e), Friederike Abt, avant de voir Wendie Renard placer une tête sur un ballon de peu à côté (7e).





C'est après un quart d'heure de jeu que le festival Delphine Cascarino allait démarrer. Une première frappe, détournée par Abt (18e), donnait le ton. Puis après un échange Lucy Bronze- Dzsenifer Marozsan, l'attaquante tricolore s'échappait côté droit. Son centre en retrait trouvait Eugénie Le Sommer, déterminée, qui ouvrait le score en deux temps (0-1, 25e). Son 269e but sous les couleurs de l'OL.





Le temps de gérer un temps faible et de laisser un temps le ballon aux Allemandes, qui ne montraient que peu d'imagination et de percussion, Cascarino s'échappait encore côté droit, se jouait de deux adversaires. Elle centrait et après un cafouillage, Saki Kumagai faisait le spectacle. Bien équilibrée, sans contrôle, la Japonaise traversait le ballon qu'elle catapultait au ras du poteau gauche de Abt (0-2, 44e).





Avec ce break, Lyon pouvait laisser venir même si Eugénie Le Sommer (48e, 50e) aurait pu marquer ce fameux 3e but. Mais Les Lyonnaises laissaient trop jouer leur adversaire qui se montrait plus conquérant. Un déboulé de Rolfo, délaissée par Lucy Bronze, une mésentente Bouhaddi-Bucchanan, et le ballon revenait sur Pajor qui trouvait la tête d'Alexandra Popp pour une délicate réduction du score (1-2, 57e). La tension devenait palpable avec des Allemandes maîtresses du ballon et des Lyonnaises qui ne parvenaient plus à le garder.





Mais une grande équipe peut aussi parfois compter sur un brin de réussite, alors les Lyonnaises retrouvaient un peu de couleurs. À la suite d'un corner dégagé par Abt, Le Sommer tentait une demi-volée du pied gauche qui fuyait le cadre mais le ballon filait vers Gunnarsdottir, au second poteau, à la limite du hors-jeu, qui marquait avec un peu de réussite face à son ancien club (1-3, 88e).





La fête pouvait commencer. Lyon rentrait dans l'histoire du football européen avec ce 7e titre en Ligue des champions et aussi, avec un 5e succès d'affilée en égalant le Real Madrid de Di Stefano de 1955 à 1960.





La joueuse : Cascarino dans tous les bons coups





Quel match de l'attaquante de l'OL et de l'équipe de France. Quasiment à chaque fois qu'elle a touché le ballon, il s'est passé quelque chose. C'est elle qui sera à l'origine des buts de Le Sommer (25e) et de Kumagai (44e).





C'est elle qui a mis aux supplices la défense de Wolfsburg sur son côté droit en multipliant les appels et les dribbles. Et c'est elle aussi qui couvrait sa défense et récupérait le ballon sur un corner pour Lyon (60e). Un match plein récompensé par le trophée de joueuse du match.