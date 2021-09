Ligue des Champions : Gana taille patron, Sadio buteur, Benzema dépasse Raul...les résultats de la soirée

On jouait ce mardi soir les premiers matchs de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.



Idrissa Gana Gueye, auteur de l'ouverture du score du PSG face à City, a livré une belle prestation. Le snégalais a été récompensé par l'UEFA avec le titre honorifique d'homme du match. Le PSG s'est imposé (2-0) face aux Citizens. Le PSG est en tête du groupe A. Le FC Bruges a renversé (2-1) le RB Leipzig en Allemagne.

La sensation de la soirée est venue de Santiago Bernabeu où le Sheriff Tiraspol a battu (2-1) le Real Madrid. Benzema avait marqué son 72e but dans la compétition, dépassant ainsi Raul. Le Français occupe seul la quatrième place des meilleurs buteurs de la compétition derrière Lewandowski (3e, 74 buts), Messi (2e, 121) et Ronaldo (1er, 135).

Pour leur première participation à la compétition, les Moldaves se retrouvent donc à la première place de la poule D avec le match nul (0-0) entre Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan.

Liverpool a écrasé (5-1) Porto et s’envole seul en tête de la poule B. Sadio Mané a marqué son 20ème but en C1.

Grâce au premier but de Griezmann depuis son retour et à un penalty de Suarez au bout du temps additionnel, l'Atletico Madrid a renversé sur le fil l’AC Milan (2-1) réduit à dix suite à l'expulsion de Kessié.

Dans la poule C, l’Ajax et le Borussia Dortmund ont disposé respectivement de Besiktas (2-0) et du Sporting (1-0). Ils sont en tête du groupe avec 6 points d'avance.

Voici tous les résultats de la soirée.`

Groupe A: RB Leipzig 1-2 Bruges, PARIS SG 2-0 Manchester City

Groupe B: AC Milan 1-2 Atletico Madrid, Porto 1-5 Liverpool

Groupe C: Ajax Amsterdam 2-0 Besiktas, Dortmund 1-0 Sporting Portugal

Groupe D: Shakhtar 0-0 Inter Milan, Real Madrid 1-2 Sheriff Tiraspol