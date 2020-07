Ligue des champions : Ibrahimovic, Thiago Motta, Neymar, Mbappé : la poisse du PSG avant les chocs en Ligue des champions

Le PSG a souvent été privé de joueurs importants, blessés ou suspendus, dans ses grands matches à élimination directe en C1, depuis son rachat par le Qatar. Cette guigne le poursuit avec la dernière blessure de Kylian Mbappé, probablement forfait contre l'Atalanta, le 12 août.







Depuis la reprise du club par QSI (Qatar Sport Investments) au printemps 2011, le PSG a disputé à huit reprises la Ligue des champions tout en sortant à chaque fois des phases de poules. Il s'est qualifié pour cinq quarts de finale avec celui à venir, le 12 août, à Lisbonne, face à l'Atalanta. Il a également participé à trois huitièmes de finale. Mais, quasiment à chaque match décisif dans ces tours à élimination directe, les Parisiens ont dû composer avec des blessures récurrentes ou des suspensions importantes.









Après Neymar en 2018 et 2019, au tour de Mbappé ?





Ce chat noir s'est encore baladé au-dessus du Stade de France lors de la finale de la Coupe de France face à Saint-Étienne (1-0), vendredi, avec l'entorse à la cheville droite de Kylian Mbappé (à la suite d'un tacle dangereux de Loïc Perrin). Le Français sera très probablement forfait face à Bergame. Suspendu, Angel Di Maria est déjà sûr de ne pas être aligné par Thomas Tuchel. La poisse rôde donc toujours dans les parages après les forfaits successifs de Neymar en 2018 et 2019. Depuis la saison 2013-2014, beaucoup de joueurs clé du PSG ont été frappés par cette malédiction.





En 2014, Zlatan Ibrahimovic se blesse à la cuisse droite lors du quart de finale aller au Parc des Princes face à Chelsea en deuxième période (3-1). Le géant suédois doit déclarer forfait pour le retour à Stamford Bridge. Paris échoue en Angleterre aux portes de la demi-finale sans son avant-centre (2-0).





L'année d'après, Laurent Blanc doit composer avec une hécatombe d'absents pour le quart de finale aller contre le FC Barcelone au Parc des Princes (1-3). Marco Verratti et Zlatan Ibrahimovic sont suspendus. Thiago Motta est blessé à la cuisse. Le milieu italo-brésilien sera également absent au retour au Camp Nou (2-0), comme Thiago Silva qui s'est blessé à la cuisse gauche à l'aller.





Face à Manchester City, en 2016, toujours en quart de finale, le PSG fait match nul à l'aller au Parc sans Marco Verratti (2-2). Le milieu italien souffre d'une pubalgie. Javier Pastore est aussi forfait en raison d'une blessure au mollet. Marco Verratti est de nouveau absent au retour à l'Etihad Stadium (1-0), comme David Luiz et Blaise Matuidi, suspendus.





En 2017, la tuile en huitième de finale aller face au FC Barcelone tombe sur le nez de Thiago Silva. Le capitaine du Paris-SG déclare forfait en raison d'une contusion au mollet gauche. Il ne participera pas à la démonstration parisienne à domicile (4-0). Thiago Motta est suspendu. Le milieu italo-brésilien sera blessé au match retour pour le fiasco de la « remontada » au Camp Nou (6-1).





Neymar a suivi depuis les tribunes l'élimination face à Manchester United en 2019, un an après son forfait contre le Real. (F. Faugère/L'Equipe)

Neymar a suivi depuis les tribunes l'élimination face à Manchester United en 2019, un an après son forfait contre le Real. (F. Faugère/L'Equipe)

À compter de 2018, c'est le début du feuilleton Neymar. Blessé à la cheville droite face à l'OM, le joueur le plus cher du monde (222 M€) manque le match retour des huitièmes de finale face au Real Madrid au Parc des Princes (1-2). Il est d'ailleurs déjà rentré au Brésil pour se faire opérer.





Un an plus tard, le match aller des huitièmes chez Manchester United fait passer des frissons dans le dos des Parisiens. Le PSG se présente sans trois titulaires, blessés, à Old Trafford. Neymar a été touché au pied droit contre Strasbourg en Coupe de France, Edinson Cavani s'est blessé en frappant un penalty à Bordeaux et Thomas Meunier a subi un choc à la tête dans ce même match en Gironde.





lire aussi

Le PSG pessimiste pour Kylian Mbappé, absent « environ trois semaines »





Le PSG l'emporte quand même à MU (2-0). Mais le club se complique la tâche avec Adrien Rabiot, qui s'entraîne avec le PSG mais n'est pas autorisé par ses dirigeants à disputer les matches en raison de son refus de prolonger son contrat... Paris s'incline au retour au Parc des Princes, toujours sans Neymar (1-3).





Cette année, le club de la capitale est défait à Dortmund en huitièmes de finale aller alors que son effectif est quasiment au complet (2-1). Au retour, dans un huis clos dû au coronavirus, Thiago Silva est forfait. Le capitaine souffre d'une lésion du biceps fémoral droit, tandis que Marco Verratti et Thomas Meunier sont suspendus pour ce retour face aux Allemands. Kylian Mbappé est, lui, déjà victime d'une petite frayeur. L'attaquant parisien souffre d'une grosse angine. Le champion du monde prendra quand même place sur le banc pour rentrer en deuxième période et participer à la qualification pour les quarts (2-0). Connaîtra-t-il la même issue au tour suivant, face à l'Atalanta, le 12 août ?





Les grands absents

Récapitulatif des joueurs blessés et suspendus du PSG avant un grand match de C1 depuis l'ère qatarienne





2012-2013

Quarts de finale (PSG-Barça, 2-2, 1-1)

aller : Thiago Motta (blessé)

retour : Matuidi (suspendu)





2013-2014

Quarts de finale (PSG-Chelsea, 3-1, 0-2)

aller : Van der Wiel (retour de blessure)

retour : Ibrahimovic (blessé)





2014-2015

8es de finale (PSG-Chelsea, 1-1, 2-2)

aller : Thiago Motta, Aurier, Cabaye, Lucas (blessés)

retour : Lucas, Aurier (blessés)





Quarts de finale (PSG-Barça, 1-3, 0-2)

aller : Ibrahimovic, Verratti, Aurier (suspendus), Thiago Motta (blessé) + Thiago Silva sorti après 20 minutes

retour : Thiago Silva, Thiago Motta (blessés), Aurier (suspendu)





2015-2016

8es de finale (PSG-Chelsea, 2-1, 2-1)

aller : Aurier écarté (affaire « Periscope »)

retour : Aurier écarté, Verratti (blessé, forfait juste avant le match et pas sur la feuille), Matuidi longtemps incertain





Quarts de finale (PSG-Man. City, 2-2, 0-1)

aller : Pastore, Verratti (blessés)

retour : Verratti (blessé), Matuidi, David Luiz (suspendus), Thiago Motta sorti à la 44e





2016-2017

8es de finale (PSG-Barça, 4-0, 1-6)

aller : Thiago Silva (blessé), Thiago Motta (suspendu)

retour : Thiago Motta (blessé), Di Maria incertain et finalement remplaçant





2017-2018

8es de finale (Real-PSG, 3-1, 2-1)

aller : Thiago Motta (trop juste physiquement)

retour : Neymar (blessé)





2018-2019

8es de finale (MU-PSG, 0-2, 3-1)

aller : Neymar, Cavani, Meunier (blessés), Rabiot (écarté)

retour : Neymar (blessé), Rabiot (écarté)





2019-2020

8es de finale (Dortmund-PSG, 2-1, 0-2)

aller : personne mais incertitudes sur les états de forme de Silva et Neymar qui revenaient de blessure

retour : Verratti, Meunier (suspendus), Thiago Silva (trop juste physiquement), Mbappé incertain - angine - finalement remplaçant. - M. B.d.M.