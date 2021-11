Ligue des Champions : l'incroyable raté de Seferovic !

Le FC Barcelone a frôlé la catastrophe ! Tenu en échec par Benfica (0-0) ce mardi en Ligue des Champions, le club catalan a été à deux doigts de perdre dans les dernières minutes sur une énorme occasion de la formation portugaise. Mais devant la cage, l'attaquant Haris Seferovic (29 ans, 2 matchs en LdC cette saison) a été l'auteur d'un raté absolument incroyable !



Alors que le gardien des Blaugrana Marc-André Ter Stegen avait été effacé, avec de la réussite, après un piqué, l'international suisse a totalement paniqué face au retour du défenseur central Eric Garcia et n'a pas réussi à cadrer sa frappe. "Ça fait 30 ans que je suis entraîneur et je n’avais jamais vu ça", a réagi le coach de Benfica Jorge Jesus. Dingue !

#BarçaBenfica ~ #UCL



???????? ??? ???? ??? ???? ?????? ????? ????



???????????????????????????????????????????



to never miss any goal Follow @FA_GO7



???????? https://t.co/mbjC2ZDOCC pic.twitter.com/Gv5ciAmGIi