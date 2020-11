Ligue des champions : l'OM s'incline contre Porto et bat le record de défaites d'affilée dans la compétition

L'OM s'est incliné (2-0) sur sa pelouse mercredi contre le FC Porto, sa 13e défaite de rang dans la compétition, un record. Le club phocéen, quatre défaites dans le groupe C, est éliminé de la course aux huitièmes.







Treize embarrassant... L'OM, battu mercredi soir au Vélodrome par le FC Porto (0-2), aligne sa treizième défaite d'affilée en Ligue des champions, un triste record européen que le club phocéen détient seul désormais (12 pour Anderlecht). Les Marseillais s'étaient promis d'éviter la « honte » (Florian Thauvin) mais en dépit de bonnes intentions, ils n'ont pas su sauver l'honneur et éviter cette cuillère de bois européenne. Double lanterne rouge : l'OM est la seule équipe de la phase de poules à ne pas avoir encore marqué après 4 journées. Le calice jusqu'à la lie.





On en oublierait presque que cette quatrième défaite de rang cette saison élimine l'OM de la course aux 8es de finale - et qualifie quasiment le FC Porto, tandis que Manchester City, vainqueur (1-0) de l'Olympiakos plus tôt mercredi a validé son billet pour la phase à élimination directe. L'OM devra maintenant battre l'équipe grecque mardi prochain au Vélodrome pour espérer accrocher la troisième place du groupe et filer en Ligue Europa.





Avec Luis Henrique et Germain, préférés à Payet et Benedetto, les Marseillais ont réussi leur entame. Sanson n'a pas cadré un bon décalage de Germain (4e) et un coup de tête de ce dernier a obligé Marchesin à plonger (15e). Cette première bonne impression s'est fissurée au fil des minutes et la défense olympienne a commencé à patiner.





Bien qu'arrêté à l'entrée de la surface, Zaidou a réussi à inquiéter Mandanda (37e). Le jeune international nigérian l'a trompé deux minutes plus tard sur un coup de billard sur corner qui l'a servi en deux temps dans une défense par ailleurs passive (0,1, 39e).

En seconde période, la supériorité numérique de l'OM après l'expulsion de Grujic (67e, deuxième jaune) n'a duré que quelques instants, le temps pour Balerdi de ceinturer Marega et de provoquer son expulsion (deuxième jaune), assortie d'un penalty transformé par Sergio Oliveira (0-2,72e). Même le petit but de consolation que cherchaient les Marseillais dans le finale s'est refusé à eux : Benedetto a trouvé le poteau dans le temps additionnel (90e+1).





Le joueur : Zaidou





Le défenseur néo international nigérian (23 ans, 2 sélections) a été très performant dans les deux surfaces. Plus vif que la défense marseillaise pour profiter d'un ballon égaré sur corner, il a frappé sur Mandanda puis marqué sur le ballon repoussé par le portier olympien. En seconde période, c'est encore lui qui se jette pour contrer in extremis Thauvin que Payet avait trouvé au 2e poteau sur la meilleure occasion de l'OM quand l'espoir de revenir existait encore (61e).