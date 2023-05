Ligue des champions : L’Inter Milan en finale

L'Inter Milan s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions, après sa victoire à domicile contre l'AC Milan (1-0). Après avoir remporté le match aller la semaine dernière sur le score de 2-0, les Nerazzurri ont confirmé leur supériorité lors d'une rencontre intense face à leurs grands rivaux milanais. L'agressivité et la détermination dont ils ont fait preuve ont permis aux hommes de Simone Inzaghi de remporter ce duel 100 % italien.



C'est Lautaro Martinez, l'attaquant argentin champion du monde, qui a inscrit le but décisif (73e), scellant ainsi la victoire de l'Inter Milan et leur qualification pour la finale tant convoitée de la Ligue des champions.



Cette qualification est une performance importante pour l'Inter Milan, qui n'a plus atteint la finale de la Ligue des champions depuis leur triomphe en 2010.



Le chemin vers la victoire finale ne sera pas facile pour les Nerazzurri, car ils affronteront, le 10 juin, à Istanbul, le vainqueur du match Manchester City-Real Madrid. Les deux équipes se disputeront la dernière place en finale lors de leur demi-finale retour demain.



Au match aller à Madrid, les deux équipes avaient fait match nul (1-1).