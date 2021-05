Ligue des Champions : La finale Man City-Chelsea délocalisée à Londres ?

Ils se sont donnés rendez-vous à Istanbul, ils pourraient finalement se retrouver à… Londres ! Initialement prévue en Turquie, la finale de la Ligue des Champions qui opposera Manchester City à Chelsea le 29 mai prochain pourrait être délocalisée à Wembley, en Angleterre, révèle le New York Times ce dimanche.











En effet, la Grande-Bretagne a classé la Turquie sur sa liste rouge Covid-19, celle des pays où il est normalement interdit de se rendre sauf motif impérieux. Les deux finalistes étant anglais, la délocalisation de la finale au pays faciliterait grandement les choses en termes d’organisation.





Une réunion au sommet entre le gouvernement britannique et l’UEFA doit se tenir lundi à ce sujet. Déjà privée de finale en 2020 en raison de la crise sanitaire, Istanbul va-t-elle revivre le même scénario un an plus tard ?