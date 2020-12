Ligue des champions : La rencontre PSG-Istanbul Basaksehir suspendu à la 23ème minute pour...

Incroyable mais vrai, le match de la ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain et l' Istanbul Basaksehir (club turc) à été suspendu à la 23ème minute pour des actes de racisme.D'après 'RMC Sport, il s'agit du préparateur physique du club turc qui aurait reçu des insultes racistes, ce qui aurait conduit à l'arrêt du match. La chaine sportive française explique que le 4e arbitre roumain aurait tenu des propos racistes à l'égard du préparateur physique du club turc.C'est ainsi que les coéquipiers de Demba Ba ont pu quitter la pelouse du Parc des Princes.Après discussion dans les vestiaires pendant plus d'une demi-heure, les deux club ont décidé de poursuivre la rencontre qui marque la dernière journée des matchs de poule de la plus haute compétition européenne.