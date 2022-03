Ligue des champions: Le Bayern Munich écrase Salzbourg (7-1) et file en quarts de finale

Le Bayern Munich a infligé un carton au RB Salzbourg (7-1) en 8es de finale retour de la Ligue des champions. Lewandowski a notamment signé un triplé dans cette rencontre.



Le match : 7-1





Onze minutes. C'est le temps qu'aura duré le suspense lors de ce 8e de finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le RB Salzbourg. À l'aller, les Bavarois avaient égalisé au bout du temps réglementaire (1-1, 90e) ? Ils n'ont, cette fois, laissé aucune chance aux Autrichiens. Le score était de 4-0 à la pause, il s'est clos sur un 7-1 synonyme de gifle, et malgré quelques largesses défensives, le champion d'Allemagne, porté par une attaque de feu, reste l'un des immenses favoris de cette compétition.

Le film du match Bayern - Salzbourg





Le regret pour Salzbourg aura été de ne pas avoir su prendre les devants sur une immense occasion de Capaldo dont le tir, dévié in extremis par Coman, a filé juste à côté du but de Neuer (3e). La formation de Matthias Jaissle aurait aussi pu égaliser juste après l'ouverture du score, mais Seiwald a trop tardé et sa frappe a été détournée par le gardien munichois (14e). Alors, si Salzbourg a finalement marqué par Kjaergaard (70e), ce but n'a été qu'une anicroche dans la marche en avance du Bayern : Lewandowski a encore cartonné (voir ci-dessous), Müller signé un doublé, alors que Gnabry et Sané ont aussi trouvé la faille. Pour le Bayern, direction les quarts.

Le joueur : Lewandowski voit triple





Le Polonais est une machine à marquer, on le sait et il a, presque à lui tout seul, mis rapidement Salzbourg à terre. À la 11e minute, son magnifique contrôle orienté dans la surface a poussé Wöber à la faute, et Lewandowski a converti en force l'offrande (1-1, 12e). Quelques minutes plus tard, après intervention du VAR, il obtenait de nouveau un penalty pour une faute de ce même Wöber, et il ne tremblait pas en ajustant du même côté Köhn, tout en finesse (2-0, 21e). Dans la foulée, le joueur de 33 ans profitait d'un contrôle favorable, après lequel le ballon rebondissait sur le poteau, pour marquer dans le but (23e). Le Bayern menait alors 3-0, sur un triplé en 23 minutes (nouveau record de rapidité) de Lewandowski, auteur de 12 buts déjà cette saison en Ligue des champions. Tout est dit.

20





Le Bayern Munich s'est qualifié pour la 20e fois en quarts de finale de la Ligue des champions, plus que toute autre équipe.