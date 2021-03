Ligue des champions : Le coach du Barça croit à une Remontada, face au Psg

Battu par le Psg, lors de la manche aller des 8es de finale de la Ligue des champions sur sa pelouse par 4-1, le Fc Barcelone a un retard de quatre buts à rattraper, ce mercredi, au Parc des Princes, pour espérer la qualification.





Les hommes de Ronald Koeman, coach des Blaugranas, avaient réussi à inverser la tendance, en Coupe du Roi, la semaine dernière, en s’imposant devant le Fc Séville par 3-0, après avoir été battus 2-0 à l’aller.





«Le match de coupe nous a redonné énormément confiance. Mais on ne peut pas comparer une défaite 2-0 à l'extérieur à l'aller avec une défaite 4-1 à domicile. C'est bien plus compliqué. En plus, le Psg est un adversaire très fort, qui aspire à gagner la Ligue des champions», reconnaît le technicien batave sur le fil de l'equipe.fr.





Toutefois, Koeman n’exclut pas une nouvelle Remontada face au club francilien. «Pour espérer, il faudra être efficace, réaliste. Mais on va essayer ! Quel que soit le stade, le Barça rentre toujours sur un terrain pour gagner. Demain, on jouera pour gagner. Rien n'est impossible. Le pire qui puisse nous arriver, c'est que demain, après le match, on se dise que l'on n'a pas donné le maximum pour se qualifier ou pour gagner», promet-il.