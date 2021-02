Ligue des Champions : Le FC Porto surprend la Juventus

Le FC Porto s’est montré dangereux très rapidement face à la Juventus. Les Portugais ont pris l’avantage dès la première minute de jeu avec Mehdi Taremi, puis en début de seconde période grâce à Moussa Marega. La réduction de l’écart de Federico Chiesa n’a pas permis de relancer le match (2-1).







La rencontre débute fort avec l’ouverture du score du FC Porto dès la première minute de jeu. Une erreur du côté des Bianconeri qui se payent cher dès ce début de match. Rodrigo Bentancur manque une passe en retrait vers son gardien, une situation qui profite à l’attaquant Mehdi Taremi qui récupère le ballon pour le projeter au fond des filets (1-0). L’Iranien inscrit alors son premier but cette saison en Ligue des Champions. La Juventus n’est pas sereine dans cette confrontation. Le gardien turinois ne réussit pas à son dégagement, ce qui profite au milieu Sérgio Oliveira pour tenter sa chance. Sa frappe est contrée par Matthijs De Ligt (23e).





À la demi-heure de jeu, Mehdi Taremi s’illustre de nouveau, d’une tentative de la tête qui termine dans les gants de Szczesny. Dix minutes plus tard sur un coup franc tiré par Rodrigo Bentancur, Matthijs De Ligt reprend le ballon de la tête et offre à la Juventus son premier tir cadré de la rencontre (40e). Adrien Rabiot tente un retourné acrobatique qui oblige un plongeon du portier des Dragons (42e). Pas de regrets, l’action est signalée hors-jeu sur le coup. C’est sans son capitaine Giorgio Chiellini, sorti sur blessure (35e) que la Vieille Dame va terminer la rencontre.









LA JUVENTUS COMMET DEUX FOIS LA MÊME ERREUR





Le début de la seconde période commence comme la première où le FC Porto inflige un second but (2-0). Une réalisation de Moussa Marega qui marque dans la première minute de la deuxième mi-temps (46e). Sérgio Oliveira effectue un tir puissant dans la surface (52e). Celui-ci est repoussé par le gardien des Bianconeri. La Juventus montre un autre visage pour tenter de revenir. Federico Chiesa se montre devant le but des Dragons. C’est détourné par le gardien (71e). Cependant la réduction de l’écart intervient à la 82e minute où l’attaquant marque d’un plat du pied dans un face à face avec le gardien adverse (2-1). Une réaction positive mais pas suffisante pour s’imposer. Le FC Porto bénéficie d’un avantage avant de se déplacer en Italie.