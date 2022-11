Ligue des Champions : Le PSG coiffé sur le fil par Benfica, le Milan et Leipzig rejoignent les 8es





Les dernières rencontres de la phase de poules de la ligue des champions 2022-2023 se sont déroulées ce mercredi soir.

Tôt dans la soirée, Leipzig a accompagné le Réal au 2e tour en remportant son duel à distance face au Shakhtar (0-4). Abdou Diallo a participé à la victoire des Allemands. Le Real Madrid, assurée de terminer premier du groupe H avant la soirée, a atomisé (5-1) le Celtic.

Dans le groupe E, le Milan AC a battu (4-0) Salzbourg. Une victoire précieuse qui permet aux Rossonero d’écarter leurs adversaires du jour à la course au huitièmes de finale. Chelsea a assuré sa première place en triomphant (1-2) devant Zagreb.

Man City a démontré une nouvelle fois sa supériorité en renversant (3-1) Séville. Les espagnols sont reversés en Europa League. L’autre rencontre du groupe G entre Dortmund et Copenhague s’est soldée sur un nul (1-1).

Dans le groupe H, la course à la première place entre Benfica et PSG était au menu. Les portugais ont coiffé les français sur le fil en battant (6-1) Maccabi Haïfa. À l’opposé, le PSG qui tenait sa première place avant le 6e but de Benfica dans le temps additionnel s’est imposé (2-1) devant la Juventus. Les italiens sont reversés en Europa League.