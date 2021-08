Ligue des champions : le PSG dans le groupe de Manchester City, Lille avec Séville

Le trophée de la Ligue des champions, exposé à Istanbul en Turquie, le 26 août 2021. © Emrah Gurel, AP

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021-2022 a eu lieu jeudi à Istanbul, en Turquie. Le PSG est tombé dans le groupe A avec Manchester City, son bourreau de 2016 et 2021, ainsi que le RB Leipzig et le FC Bruges. Lille, le champion de France, défiera dans le groupe G le Séville FC, le RB Salzbourg et le VfL Wolfsburg.





Qui pour succéder à Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions le 29 mai à Porto, au Portugal, face à Manchester City ? Réponse le 28 mai 2022 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Les 32 clubs qualifiés pour cette 67e édition en rêvent. Et ils savent désormais ce qui les attend en phase de groupes. Le tirage au sort a eu lieu à Istanbul, jeudi 26 août, au lendemain des derniers barrages joués.





Pour rappel, deux clubs d'un même pays ne peuvent s'affronter au premier tour. Et en raison d'un contexte géopolitique tendu, depuis 2014, les clubs russes ne peuvent affronter de clubs ukrainiens (en l'occurrence cette année : le Zénith Saint-Pétersbourg d'une part, et le Chakhtior Donetsk et le Dynamo Kiev d'autre part).





Paris retrouve son épouvantail, Manchester City





Le chapeau 1 étant réservé aux champions d'Europe en titre, à savoir Chelsea (Ligue des champions) et Villarreal (Ligue Europa), ainsi qu'aux champions nationaux en titre, le Paris Saint-Germain, vice-champion de France 2021, s'est retrouvé dans le chapeau 2 cette année. Sur les huit équipes du chapeau 1, il ne pouvait éviter que Lille, champion de France, lors du tirage au sort.





Finaliste en 2020 et demi-finaliste la saison dernière, le PSG se retrouve dans le groupe A avec Manchester City, le champion d'Angleterre. Un adversaire qui n'a jamais réussi aux Parisiens. En 2016, les Cityzens avaient éliminé Paris en quarts de finale (2-2 au Parc des Princes, 1-0 à l'Etihad Stadium). Et la saison dernière, en demi-finales, City avait encore eu le dernier mot en s'imposant à l'aller comme au retour (2-1 au Parc des Princes, 2-0 à l'Etihad Stadium).





Les Rouge et Bleu affronteront aussi le RB Leipzig, un club qui leur a réussi lors du Final 8 de l'édition 2019-2020, largement remaniée à cause du Covid-19 : en demi-finale, Paris s'était imposé avec brio (3-0). Les Belges du FC Bruges complètent ce groupe. En 2019, au premier tour, le PSG avait déjà battu cet adversaire (5-0 à l'extérieur, 1-0 à domicile).





De son côté, le Losc échappe à un cador européen. La saison 2020-2021 a été compliquée pour plusieurs mastodontes, reversés dans le chapeau 2. Mais les Dogues ont été plutôt chanceux au tirage et sont tombés dans le groupe G avec le Séville FC, quatrième du championnat d'Espagne la saison dernière. Attention toutefois à ne pas sous-estimer les Andalous et leur grosse expérience européenne. Ils ont remporté six fois la Ligue Europa, un record.





Les Autrichiens du RB Salzbourg, champions nationaux en continu depuis 2014 (soit 8 de leurs 15 sacres), seront également de cette poule G, avec les Allemands du VfL Wolfsburg.





La phase de groupes doit se tenir du 14 septembre au 8 décembre. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 13 décembre.





Le tirage au sort complet









Groupe A





Manchester City (Angleterre)





PSG (France)





RB Leipzig (Allemagne)





Club Bruges (Belgique)









Groupe B





Atlético de Madrid (Espagne)





Liverpool (Angleterre)





FC Porto (Portugal)





AC Milan (Italie)









Groupe C





Sporting CP (Portugal)





Borussia Dortmund (Allemagne)





Ajax Amsterdam (Pays-Bas)





Besiktas (Turquie)









Groupe D





Inter Milan (Italie)





Real Madrid (Espagne)





Chakhtior Donetsk (Ukraine)





Sheriff Tiraspol (Moldavie)









Groupe E





Bayern Munich (Allemagne)





FC Barcelone (Espagne)





Benfica (Portugal)





Dynamo Kiev (Ukraine)









Groupe F





Villarreal (Espagne)





Manchester United (Angleterre)





Atalanta Bergame (Italie)





Young Boys Berne (Suisse)









Groupe G





Lille (France)





Séville FC (Espagne)





RB Salzbourg (Autriche)





VfL Wolfsburg (Allemagne)









Groupe H