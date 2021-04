Ligue des champions : Le PSG décroche un succès incroyable sur le terrain du Bayern Munich en quarts de finale aller

Dans un match dingue, un PSG dominé mais ultra- réaliste s'est imposé sur le terrain du Bayern Munich ce mercredi en quarts de finale aller de la Ligue des champions (3-2). Kylian Mbappé a signé un doublé.



Le match : 2-3





Si les heures qui précèdent ce genre de grands rendez-vous sont propices à rêver des scénarios les plus fous, celui qui s'est réellement écrit ce mercredi soir lors de Bayern Munich-PSG, en quarts de finale aller de la Ligue des champions, était aux confins de la science-fiction. Pourtant bousculé durant la majeure partie de la rencontre, le club parisien a décroché un succès assez incroyable à l'Allianz Arena (3-2) qui le place en bonne posture en vue du match retour au Parc des Princes, mardi. Sous la neige, les 31 tirs du Bayern n'ont pas suffi à faire plier Paris et ses six tentatives. Il s'agit tout simplement du premier succès lors d'un quart de finale à l'extérieur en C1 de l'histoire du club de la capitale.

Si la dernière finale de Ligue des champions entre les deux clubs avait été plutôt fermée, c'est un tableau radicalement différent qui s'est rapidement dessiné. Sur une transition ultra-rapide et une superbe orientation de Di Maria, Neymar a permis à Mbappé de battre Neuer après 148 secondes de jeu. Dans une entame de match pourtant totalement favorable aux Bavarois, Paris a été créé la surprise une seconde fois, quand Marquinhos s'est faufilé dans le dos d'une défense désorganisée pour faire le break (28e). Deux buts en deux frappes parisiennes.





Problème, le capitaine brésilien du PSG n'a pas pu continuer ensuite, alors qu'il serrait les dents depuis l'entame, touché à une cuisse. Privé de son roc, Paris a subi encore davantage. Et sans un Keylor Navas encore immense (voir ci-dessous), on ne sait pas vraiment ce qu'il serait resté des espoirs de qualification du club de la capitale. Le Bayern avait déjà tiré quinze fois au but à la pause, contre deux (et deux buts) côté parisien. Comme si c'était écrit, c'est Eric Maxim Choupo-Moting, l'ancien joker du PSG, qui a relancé le champion d'Europe à la réception d'un centre de Pavard (37e). Il avait déjà touché la barre en début de match (3e).

L'équipe d'Hansi Flick, qui a effectué deux changements tactiques en première période, a finalement égalisé à force de pousser, sur une tête de Müller (60e). La logique aurait alors été de voir Paris plier pour de bon. Mais dans cette soirée totalement inconséquente, c'est bien le PSG qui a frappé le dernier, quand Mbappé a signé un doublé sur une ouverture magnifique de Di Maria (68e). Le champion du monde français en est à huit buts cette saison en C1, et a encore accroché un très grand d'Europe à son tableau de chasse.





7





Avec ce doublé, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG en phase à élimination directe de Ligue des champions. Avec 7 buts, il devance désormais Zlatan Ibrahimovic (6).

Le joueur : Navas a encore été immense

Keylor Navas avait déjà été incroyable lors du huitième de finale retour contre le FC Barcelone (1-1). Le gardien costaricien du Paris-SG a sorti un nouveau match énorme avec un total surréaliste de dix parades. Chaud d'entrée devant Hernandez (1re), concentré face à Müller (9e), il a ensuite dégoûté Goretzka (19e) puis Pavard (20e) dans la même minute. Navas a gagné haut la main son match à distance avec Manuel Neuer et a poursuivi son récital après la pause. Il a détourné la tentative d'Alaba (53e) avant de bloquer un tir de Pavard avec une maîtrise impressionnante (53e). Choupo-Moting s'est encore cassé les dents sur lui (69e).





Le fait : Neymar répond présent





C'est le roi du contre-pied, et il l'a encore prouvé ce mercredi. Après des jours sous le feu des critiques, à la suite de son carton rouge reçu contre Lille samedi, Neymar a sorti le match qu'il fallait pour se racheter à l'Allianz Arena. Si sa patte sur les grands rendez-vous depuis son arrivée au PSG a souvent été discutée, le Brésilien a cette fois été tranchant. D'abord sur cette percussion plein axe et cette passe quasi cachée à Mbappé (3e) après avoir fixé Süle, pour offrir l'ouverture du score. Puis sur cet amour de ballon enveloppé du gauche qui a surpris une défense bavaroise mal alignée pour permettre à Marquinhos de faire le break (28e). Ces deux passes décisives portent son total à 29 en Ligue des champions, record brésilien de Dani Alves égalé. Il a buté sur Neuer en seconde période (51e), mais a fait du bien techniquement, malgré une alerte musculaire.