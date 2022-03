Ligue des champions : Le Sénégal, nation africaine la plus représentée en quarts

Ils étaient 26 clubs au départ, ils ne sont plus que 8. La plus grande compétition européenne, la ligue des champions, tend progressivement vers la fin. Pour ces quarts de finale, les formations anglaises et espagnoles sont les plus présentes avec 6 écuries (3 chacune). Les joueurs africains sont aussi de la partie avec 14 internationaux et dans ce lot, les sénégalais se taillent la part du lion.





Défait par l’Inter Milan dans son antre d’Anfield (1-0), Liverpool a tout de même pu se qualifier pour le tour suivant grâce à sa victoire au match aller sur le score de 2 buts à 0. Une performance à mettre sur le compte d’un groupe solidaire bien emmené par ses représentants africains. Sur ce dernier point, le club de la Merseyside compte la plus grande communauté du continent africain dans leur effectif des 8 équipes qualifiées avec 4 internationaux. En premier lieu, on peut citer le meilleur buteur du club dans la compétition, l’Egyptien Mohamed Salah puis son compère en attaque, Sadio Mané. Au milieu de terrain on note la présence du guinéen Naby Keita et dans l’arrière garde celle du Camerounais, Joël Matip.





Avec Edouard Mendy et Hakim Ziyech, Chelsea n’a pas tremblé face à Lille. Les Blues se sont imposés lors des deux manches (2-0 ; 2-1). Après avoir étrillé le Sporting Club de Portugal à Lisbonne sur le score de 5 buts à 0, avec une réalisation de l’Algérien Ryad Mahrez, les citizens se sont contentés d'un match nul et vierge au retour contre les lisboètes.





La performance de Villarreal face à la Juventus en a surpris plus d’un. Les hommes d’Unaï Emery sont partis s’imposer à Turin sur le score de 3 buts à 0. S’étant engagé avec le sous-marin jaune en début de saison avec le club espagnol, l’Ivoirien, Serge Aurier a participé à l’intégralité de la rencontre. Son coéquipier nigérian, Samuel Chukwueze est entré à la 65e minute. Pas de temps de jeu par contre pour le Sénéglais Boulaye Dia. L’ancien attaquant Rémois n’a disputé que trois minutes dans cette double confrontation. L’autre club espagnol ayant réussi un exploit à l’extérieur est l’Atlético de Madrid à Manchester. Les Colchoneros se sont imposés sur le score d’un but à zéro. Titulaire au match aller, le centrafricain, Geoffrey Kondogbia a participé à la victoire des siens en entrant à la 80e minute.





Le Bayern Munich sera aussi de la fête en quarts après sa large victoire sur le RB Salzburg 7 buts à 1. Alors que le score était de 4 à 0 à la mi-temps, Julian Nagelsmann, a jugé bon de faire tourner son effectif et de faire entrer le latéral droit sénégalais, Bouna Sarr, au retour des vestiaires. L’autre africain de cet effectif, le camerounais Eric Maxime Choupo-Moting à fait son entrée à la 66e minute.





Le dernier représentant africain de ces quarts de finale est le Benfica Lisbonne. La formation portugaise s’est imposée à Amsterdam dans la manche retour contre l’Ajax. Présent dans le cœur du jeu de l’équipe lisboète, l’international maroacain, Adel Taarabt a été titularisé lors des deux rencontres.





Au total, ils sont 14 internationaux africains présents parmi les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale. Le champion d’Afrique en titre, le Sénégal, a la plus forte délégation (4 joueurs) suivi du Cameroun et du Maroc (2 représentants chacun) et de la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Nigéria, l’Egypte et la Guinée (1 joueur chacun).