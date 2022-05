Ligue des champions : le stade Abdoulaye-Wade ciblé pour la finale

La CAF cible deux villes pour accueillir la finale de la Ligue africaine des champions 2021-2022, prévue le 29 mai. Il s’agit de Dakar (Sénégal) et Casablanca (Maroc). Dans la capitale sénégalaise, c’est le stade Abdoulaye-Wade qui intéresse l’instance continentale de gestion du football.





D’après la presse marocaine, reprise dans Le Quotidien de ce samedi, le Comité exécutif de la CAF a validé le choix de ces deux villes et qu'une rencontre est prévue avec les parties marocaine et sénégalaise pour discuter de la faisabilité d’un tel projet.