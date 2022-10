Ligue des Champions: Les résultats de la soirée

Huit matchs comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions étaient au programme ce mardi et ont permis à deux premières équipes de se qualifier pour les 8es de finale : le Real Madrid, tenant du titre, et Manchester City.









Grâce au match nul arraché à la 95e minute à Varsovie face au Shakhtar Donetsk (1-1) sur un but de Rüdiger, les Merengue, qui ont souffert, compostent en effet leur billet dans un groupe F où le RB Leipzig s’empare de la 2e place grâce à sa victoire 2-0 sur le terrain du Celtic Glasgow.





Malgré son match nul concédé à Copenhague en infériorité numérique (0-0), Manchester City en a également profité pour se qualifier suite au match nul entre le Borussia Dortmund et le FC Séville de Jorge Sampaoli (1-1), qui reste dans une position précaire. Pas encore de qualification en revanche pour le Paris Saint-Germain et Benfica, qui se sont neutralisés (1-1). Humiliée par le Maccabi Haïfa (0-2), la Juventus Turin, bonne dernière dans la poule H, n’en profite pas et continue de s’enfoncer.





Dans le choc de la soirée, Chelsea a encore pris le meilleur sur un Milan AC rapidement réduit à dix suite à l’expulsion de Tomori (0-2) pour s’emparer de la tête de la poule E. Les Rossoneri eux, se retrouvent 3es, avec deux points de retard sur le RB Salzbourg, qui a tenu en échec le Dinamo Zagreb (1-1).





Les résultats de la soirée :

Groupe E : Dinamo Zagreb 1-1 Salzbourg, Milan AC 0-2 Chelsea

Groupe F : Shakhtar 1-1 Real Madrid, Celtic 0-2 RB Leipzig

Groupe G : Copenhague 0-0 Manchester City, Dortmund 1-1 Séville

Groupe H : Maccabi Haïfa 2-0 Juventus, PARIS SG 1-1 Benfica