Ligue des champions : Lionel Messi égale le record de Ryan Giggs, à seize éditions avec au moins un but marqué

Buteur contre Ferencvaros (5-1), ce mardi, Lionel Messi a marqué dans une seizième édition différente de la Ligue des champions. L'Argentin égale le record de Ryan Giggs.



Lionel Messi a égalé un nouveau record. En marquant sur penalty face à Ferencvaros (5-1), le sextuple Ballon d'Or a marqué au cours d'une seizième édition différente de la Ligue des champions. Seul Ryan Giggs a fait aussi bien.

Au classement, l'Argentin et le Gallois devancent Raul et Karim Benzema (15), Cristiano Ronaldo (14), Arjen Robben (13) et le trio Zlatan Ibrahimovic - Andreï Chevtchenko - Didier Drogba (12).