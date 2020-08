Ligue des champions : Lyon élimine la Juventus et se qualifie pour les quarts face à Manchester City

Vainqueur à l'aller (1-0), l'OL a résisté en huitième de finale retour sur le terrain de la Juventus Turin (1-2). Lyon affrontera Manchester City en quarts de finale, le 15 août.







Le match : 2-1





Lyon est devenu la première équipe française à éliminer la Juventus en Coupe d'Europe (C1 et C3 confondues) en onze rencontres à élimination directe. Un exploit rendu possible par l'abnégation de ses joueurs, qui ont réussi à courir 113 km (contre 107 pour la Juve) alors qu'ils n'avaient qu'un match de compétition dans les jambes en cinq mois.













Cette victoire « à l'italienne », conquise dans un Juventus Stadium à huis clos, est d'abord celle de sa défense. On l'avait vue bien organisée contre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue (0-0, 5-6 t.a.b.). Elle a confirmé. Marcelo a été un véritable patron et il a notamment empêché Bernardeschi de marquer un des buts de l'année (19e). À l'aise dans la défense à trois, Marçal a aussi sorti un match de haut niveau, avec une grosse activité et des relances intéressantes.





Mis sur les bons rails par la panenka délicieuse de Depay (12e), l'OL a longtemps gêné la Vieille Dame avec son milieu renforcé à cinq éléments. Le souffle court avant la pause, Lyon a un peu lâché et s'est mis à concéder beaucoup d'occasions (37e, 40e) jusqu'à la petite faute de main de Depay, sanctionnée d'un penalty sévère qui a permis à Cristiano Ronaldo d'égaliser (43e).





La pause n'a pas relancé les Lyonnais, qui se sont recroquevillés sur leur but. CR7 a donné l'avantage aux locaux de loin (60e) et la fin de la rencontre a été crispante. Les têtes de Bonucci (63e) et de Ronaldo (76e) ont fait passer des frissons dans les rangs lyonnais. Mais les hommes de Rudi Garcia ont tenu, en partie grâce au jeune Caqueret. Auteur de 17 duels (41 % remportés), il a multiplié les interceptions, les récupérations (7, record du match), les courses jusqu'à la dernière minute. Et les gestes remplis de culot ! Désormais, il sera difficile de prendre sa place au milieu du terrain.





Le fait : un arbitre pas à la hauteur





L'Allemand Felix Zwayer a passé une soirée très compliquée. Il a notamment sifflé un penalty très généreux pour chaque équipe. À la 12e minute, il a jugé que Bernardeschi ou Bentancur (ou les deux ?) avait fait une faute sur Aouar. Le premier a très légèrement touché le Lyonnais, de dos, tandis que le second a taclé le ballon... Peut-être pour compenser, il a accordé un penalty aux Italiens pour une main de Depay sur un coup franc de Pjanic (42e). Le Néerlandais, dans le mur, s'est pourtant protégé le ventre et le ballon est venu à lui. Il n'a pas vraiment été aidé par ses assistants, qui ont signalé plusieurs hors-jeu bianconeri à tort.





10





Cela faisait dix ans que Lyon n'avait pas atteint les quarts de finale de la Ligue des champions. La dernière fois, c'était en 2010, et l'OL avait éliminé Bordeaux.

L'homme : Cristiano Ronaldo ne verra pas Lisbonne

Il rêvait de disputer le Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne, sa ville adoptive. Mais Cristiano Ronaldo, éliminé par l'Ajax en quarts la saison dernière, a été sorti dès les 8es de finale par Lyon. Sa dernière sortie à ce stade de la compétition datait d'il y a 10 ans... face à l'OL, déjà.





Orphelin de Dybala, qui est entré quelques minutes sur le terrain avant de se blesser de nouveau, le Portugais a pourtant été l'homme du match. Il a égalisé sur penalty en prenant à contre-pied Anthony Lopes, qui a été son équipier en sélection (43e). Il a surtout marqué un but phénoménal à la 60e : trouvé par Bernardeschi légèrement à droite du terrain, il est revenu à l'intérieur et a décoché une frappe terrible du gauche sans élan. Surpris, Lopes a seulement pu la dévier.





À la 40e minute, il avait déjà failli marquer mais le gardien de l'OL avait parfaitement sorti son coup franc brossé. De manière inhabituelle, Cristiano Ronaldo a manqué de réussite dans son jeu de tête (20e, 76e). Cela l'a empêché d'inscrire un cinquième triplé lors de ses 13 derniers matches à domicile de phase à élimination directe de C1.