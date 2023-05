Ligue des champions : Manchester City écrase le Real Madrid (4-0) et se qualifie pour la finale

Manchester City a réalisé une performance époustouflante en écrasant le Real Madrid 4-0, lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions. Cette victoire impressionnante est synonyme de qualification pour la finale de la compétition où ils affronteront l'Inter Milan.





Après un match nul (1-1) à Madrid lors de la manche match aller, les Citizens ont entamé ce match retour avec une détermination et une maitrise technique sans faille. Leur jeu de possession, qui est devenu la marque de fabrique de l'équipe dirigée par Pep Guardiola, a rapidement fait la différence dans cette rencontre.





Malgré les bonnes performances de Thibaut Courtois, qui a réalisé deux arrêts décisifs, Man City a finalement ouvert le score grâce à Bernardo Silva. Le joueur portugais, superbement servi par Kevin De Bruyne, a marqué d'une frappe du gauche à la 23e mn. La maitrise technique de Manchester City leur a donné de nombreuses occasions de creuser l'écart, mais Courtois s'est montré solide à chaque fois.





Cependant, Bernardo Silva a réussi à marquer son second but de la soirée, en plaçant une tête bien ajustée. En seconde période, City a continué sur sa lancée et a réussi à marquer deux autres buts, dont un contre son camp d'Eder Militao (76e mn), suivi d'un superbe tir de Phil Foden à la 89e mn.





Manchester City inflige ainsi une correction au tenant du titre, le Real Madrid, en s'imposant sur le score sans appel de 4-0. Les Citizens ont confirmé leur statut de favori pour remporter la Ligue des champions cette saison.





La qualification de Manchester City pour la finale d'Istanbul marque un moment historique pour le club. En effet, les Skyblues vont disputer leur deuxième finale de la plus prestigieuse coupe d’Europe. Ils se mesureront le 10 juin à Istanbul à l'Inter de Milan, lors de la 68e finale de la Ligue des champions. Une rencontre inédite, qui promet d'être passionnante.