Ligue des Champions : Messi régale, Mané et Gana victorieux, Ballo Touré et Milan dans le dur

Le Real Madrid a battu Shakhtar (0-5). Dans ce groupe D, Madrid revient à hauteur de Sheriff au classement avec 6 points au compteur. Les Moldaves ont perdu (3-1) contre l'Inter.

Dans le groupe C, Ajax a humilié Dortmund (4-0) et Sporting s'est défait de Besiktas (4-1). Au classement, les Hollandais mènent la danse avec trois points de plus que les Allemands de la Ruhr. Besiktas revient dans la course à la qualification en marquant ses premiers points.