Ligue des champions ou Ballon d'or : Benzema avoue sa préférence...

Karim Benzema Ballon d'or

Interpellé, ce mardi soir, à la fin du match contre Manchester City (4-3) sur le titre du Ballon d’or, auquel il est un prétendant, l’attaquant du Real Madrid dit « préférer » se concentrer d’abord sur les titres collectifs. « Franchement, je pense surtout à gagner la Liga et la Ligue des champions et après on verra, je suis concentré sur les objectifs collectifs », a-t-il répondu aux journalistes.





Sur la performance de son équipe, l’attaquant français estime que celle-ci a su faire le dos rond face à l’équipe de Pep Guardiola : « C’est la marque des grandes équipes. Il faut savoir faire le dos rond. C'est ce qu'on a fait. City est aussi une grosse équipe. On a réussi à marquer trois buts. J'essaie de transmettre plus de confiance à mes coéquipiers, techniquement tout le monde est au même niveau, ça se joue au mental après, il faut les pousser à faire des efforts », a notamment fait savoir Karim Benzema.





Le match retour est prévu, mercredi prochain, au Santiago Bernabéu.