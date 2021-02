Ligue des champions : POCHETTINO VEUT GAGNER AU CAMP NOU !

Après la victoire de Paris contre Nice (2-1), l’entraîneur argentin a partagé ses ambitions de jeu avant d’affronter Barcelone mardi (21h).





« La Ligue 1 a beaucoup évolué, tous les matchs ne sont pas faciles », tels sont les mots de Moise Kean, buteur victorieux, après la laborieuse victoire du PSG contre Nice (2-1). Son coach, Mauricio Pochettino, au micro de Canal+, a tenu le même discours que l'attaquant italien : « Tous les matches sont difficiles, ce n'est peut-être pas ce à quoi les gens s'attendent mais je pense qu'aujourd'hui, vu les circonstances, nous devons être heureux de cette victoire […] Ce n'était pas une grande victoire mais une performance très professionnelle ».

L’entraîneur argentin s’est ensuite exprimé sur le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Barça mardi (21h) : « Je pense que nous allons affronter une très bonne équipe. Barcelone est toujours Barcelone. Nous allons y aller pour gagner là-bas parce que c'est notre mentalité, notre esprit et notre identité. Il manque des joueurs importants pour l'équipe, mais on a un effectif auquel il faut faire confiance. C'est mieux quand vous avez tout le monde à disposition, vous êtes meilleurs en tant qu'équipe mais on va essayer de gagner. Nous n'avons pas d'excuses, nous allons y aller avec la mentalité pour gagner ». Le Barça est prévenu, le PSG se rendra au Camp Nou pour gagner mardi (21h).