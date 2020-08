Ligue des champions - PSG : Mbappé et Verratti iront bien au Portugal

Kylian Mbappé et Marco Verratti pourront-ils défendre les couleurs parisiennes en Ligue des champions ? Pas sûr… Le premier est touché à la cheville et le second, au mollet. En attendant, ils feront le déplacement à Faro samedi avec le reste de leurs coéquipiers. Comme le rapporte RMC, les deux joueurs font partie du groupe de 28 joueurs convoqués par Thomas Tuchel pour ce mini-stage de trois jours, avant de rallier Lisbonne mardi prochain. Layvin Kurzawa et plusieurs titis du centre de formation (Ruiz, Pembele, Kalimunendo) seront du voyage aussi. A noter que le groupe parisien a été testé pour le coronavirus ce jeudi. On attend encore les résultats. Paris affrontera l’Atalanta le 12 août, à Lisbonne, en quarts de finale.