LIGUE DES CHAMPIONS: "ILS VONT LES ÉCRASER", LE PRONOSTIC TRÈS TRANCHÉ DE ROONEY POUR LE CHOC REAL-MANCHESTER CITY

Ancienne légende de Manchester United, Wayne Rooney est convaincu que les Citizens vont "écraser" le Real Madrid en demi-finale de Ligue des champions.







La demi-finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, dont la manche aller aura lieu mardi dans la capitale espagnole (21 heures sur RMC Sport 1), promet d'être explosive après la double confrontation renversante de la saison dernière au même stade, où les coéquipiers de Karim Benzema avaient réussi à se qualifier pour la finale, avant de soulever le trophée dans le ciel du Stade de France le 28 mai dernier.





Mais pour cette saison, la tendance pourrait s'inverser. Même en tant qu'ancien Red Devil, Wayne Rooney en est convaincu. Et l'ancien international anglais estime qu'il n'y aura pas de suspense. "Manchester City ne battra pas seulement le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions, ils vont les écraser", a-t-il écrit dans une tribune pour The Times.









Manchester City toujours en course pour un triplé





S'il reconnaît qu'il "peut se tromper", Wayne Rooney est convaincu que "c'est l'année de City" pour soulever la coupe aux grandes oreilles. "Je pense que City est à un autre niveau. Vous ne pouvez jamais exclure une équipe avec l'expérience et l'histoire du Real Madrid, mais je ne parierais pas sur eux. Depuis le début de la saison, j'ai senti que ce serait la campagne dans laquelle Pep Guardiola allait enfin conquérir l'Europe avec Manchester City. Le football que son équipe a pratiqué ces derniers mois n'a fait que réaffirmer cette idée."





Pour permettre au champion d'Angleterre de retrouver la finale de C1, deux ans après la défaite face à Chelsea, Erling Haaland aura un rôle très important à jouer selon l'ancien entraîneur de Derby County. "Il y a un an, Madrid a éliminé City mais maintenant, la dynamique est différente. City est une équipe meilleure en défense et plus patiente, analyse Rooney. La saison dernière au Bernabeu, l'équipe a été affolée pendant cinq minutes, ce qui lui a fait perdre le match nul. Avec Haaland, cela ne serait pas arrivé. C'est un grand compétiteur qui aime les un contre un. Avec sa vitesse, sa puissance et son mouvement dans la surface de réparation, je crois qu'aucun défenseur central ne pourra le freiner."