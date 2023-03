Ligue des champions : tous les qualifiés pour les quarts de finale et les infos sur le tirage

Découvrez toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions 2022-2023 !





Les 8es de finale ont rendu leur verdict ! Le tirage au sort nous avait offert des grandes affiches avec un choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, ou encore un remake de la dernière finale entre Liverpool et le Real Madrid. Découvrez ci-dessous tous les qualifiés pour les quarts de finale !





Les qualifiés !



Chelsea



Benfica



Bayern Munich



AC Milan



Manchester City



Inter



Naples



Real Madrid

Les infos sur le tirage au sort





Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu le vendredi 17 mars à partir de 12h. Il se déroulera à la maison du football européen dans la ville de Nyon en Suisse. À noter qu'il n'y a plus de principe de tête de série, et que deux équipes d'un même pays peuvent donc s'affronter, ou alors des équipes ayant déjà été dans le même groupe dans les phases de poules. De plus, le tirage au sort des demi-finales va aussi avoir lieu, les équipes connaîtront donc leur adversaire potentiel en demi-finale ainsi qu'en finale. Enfin, les quarts de finale auront lieu les mardi 11 et mercredi 12 avril, les matches retour étant programmés les 18 et 19 avril. Les demi-finales auront lieu les 9/10 et 16/17 mai, alors que la finale se jouera le samedi 10 juin