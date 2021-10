Ligue des Champions : tous les résultats de la soirée

Huit matchs comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions avaient lieu ce mercredi. Le résultat le plus marquant de la soirée vient d'Old Trafford où Manchester United, mené 2-0 à la pause, a renversé la vapeur contre l'Atalanta (3-2) au terme d'une folle soirée avec le but de la victoire signé Cristiano Ronaldo. Ce résultat permet aux Red Devils de s'emparer des commandes du groupe F devant leur victime du jour et Villarreal, vainqueur 4-1 des Young Boys de Berne en Suisse.







Victoire à l'arraché aussi pour la Juventus Turin, qui a attendu la 86e minute pour prendre les devants sur le terrain du Zénith (1-0) grâce à Kulusevski. Les Italiens conservent ainsi 3 points d'avance sur Chelsea, bourreau de Malmö (4-0) dans un match marqué par le doublé sur penalty de Jorginho et la sortie sur blessure de Lukaku.

Porté par 4 buts en l'espace de 15 minutes en fin de partie, dont un doublé de Sané, le Bayern Munich a également infligé une gifle au Benfica (4-0) pour accroître son avance en tête d'un groupe E où le FC Barcelone s'est relancé en décrochant sa première victoire contre le Dynamo Kiev (1-0). Dans la poule G enfin, toujours pas de victoire pour Lille qui a dû se contenter d'un match nul contre le FC Séville (0-0). Tombeur de Wolfsburg (3-1), le RB Salzbourg fait la course en tête. Voici tous les résultats de la soirée.





Les résultats de la soirée :

Groupe E : FC Barcelone 1-0 Dynamo Kiev, Benfica 0-4 Bayern Munich

Groupe F : Young Boys Berne 1-4 Villarreal, Manchester United 3-2 Atalanta

Groupe G : LILLE 0-0 FC Séville, Salzbourg 3-1 Wolfsburg

Groupe H : Zénith 0-1 Juventus Turin, Chelsea 4-0 Malmö